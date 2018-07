Džumhur: Uvijek idem korak po korak

Svako putovanje je dugo i svaki put je težak, ali stigao sam do grend slemova, do velikih turnira, i uvijek sam išao korak po korak, rekao je najbolji bh. teniser Damir Džumhur za sajt grend slem turnira Vimbldona, govoreći o putu ka vrhu svjetskog tenisa.

Dvadesetšestogodišnji Sarajlija je počeo da igra tenis sa pet godina. Velika podrška bio mu je otac Nerfid, teniski trener, a išao je korak po korak. U profesionalni tenis je ušao 2011. godine i od tada je osvojio tri titule. Prošle godine je slavio u Moskvi i Sankt Peterburgu, a nedavno je trijumfovao u Antaliji i sa titulom, ali i 23. mjestom na ATP ranglisti došao na Vimbldon.

"Svake godine moj rang je bio bolji. Svake godine je i igra bila bolja i osjetio sam da mogu da igram na velikim turnirima i da pravim velike rezultate", rekao je bh. teniser i dodao da u BiH sada svi prate tenis, da gledaju njegove mečeve i da prate nastupe Dejvis kup tima.

Navijači će i danas biti uz Džumhura, koji će drugo kolo Vimbldona igrati s Ernestsom Gulbisom. On i Letonac, koji zauzima 138. mjesto na ATP ranglisti, do sada nisu igrali. Za razliku od singla, Džumhur se nije radovao u dublu. Juče su on i Srbin Ilija Bozoljac izgubili od Britanaca Nila i Kena Skupskog sa 3:6, 4:6, 4:6.

Srbin Novak Đoković plasman u treće kolo tražiće preko Orasija Sebaljosa. Trostruki šampion Vimbldona je Sebaljosa pobijedio u jedinom međusobnom meču prošle godine u Dohi (6:3, 6:4), a do meča s Argentincem došao je pošto je u utorak naveče savladao Amerikanca Tenisa Sandgrena sa 6:3, 6:1, 6:2.

"Malo sam bio napet na početku, stegnut. Jako sam želeo da dobijem prvi set i osećam se komfornije, ali zadovoljan sam kako sam startovao", rekao je Đoković, koji je prošle godine na londonskom grend slemu igrao četvrtfinale.

Hrvatska teniserka Dona Vekić upisala je još jednu pobjedu u Londonu, gdje je juče savladala Šveđanku Rebeku Peterson sa 7:5, 6:4. Odlično je počela meč, povela sa 4:0, a da bi rivalka potom osvojila sljedećih pet gemova te učinila meč neizvjesnim. Ipak, Vekićeva je uspjela da u dva seta riješi pitanje pobjednika i izbori duel sa Belgijankom Janinom Vikmajer, koja je eliminisala Njemicu Andreu Petković pobjedom od 6:4, 6:3. Amerikanka Medison Kiz (10. nosilac) savladala je Luksiku Kumhum sa Tajlanda rezultatom 6:4, 6:3, a njena naredna protivnica, Ruskinja Evgenija Rodina, Rumunku Soranu Kirsteu sa 1:6, 6:3, 6:3.

Čehinja Karolina Pliškova (7) pobijedila je Bjeloruskinju Viktoriju Azarenku sa 6:3, 6:3 i igraće sa Rumunkom Mihaelom Buzarnesku (29). Buzarneskuova je devetnaestogodišnjoj Britanki Kejti Svon prepustila samo tri gema 6:0, 6:3.

Kanađanin Miloš Raonić je kroz tri tajbrejka stigao do trećeg kola. Australijanca Džona Milmana je savladao sa 7:6 (4), 7:6 (4), 7:6 (4).

2.250.000 funti dobiće pobjednik, a ista suma je namijenjena i za šampionku.