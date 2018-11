Džumhur: Žao mi je što nisam uspio odigrati cijeli meč s Noletom

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur nije krio razočarenje što je morao da preda meč trećeg kola na mastersu u Parizu Novaku Đokoviću, ali je istakao zadovoljstvo što se sa njim sastao.

"Na žalost nije bio kraj kakav sam želio. Drago mi je što sam prvi put u životu dobio priliku da igram protiv Noleta. On je ponovo broj 1, vratio se tamo gdje mu je mjesto i čestitam mu na svemu što je uradio u karijeri, posebno na ovom povratku jer mislim da je to njegova najveća pobjeda. Čestitam mu i na plasmanu u četvrtfinale, pokazao je zašto je broj 1. Ja nisam mogao da izdržim do kraja meča, bolovi u donjem dijelu leđa su krenuli u trećem gemu. Žao mi je što nisam uspio odigrati cijeli meč s Noletom, ali nadam se da ću biti još mnogo prilika da igramo", rekao je Džumhur.

Džumhur se zahvalio svima koji su ga podržavali tokom sezone, koja je kako je rekao bila protkana usponima i padovima. Sada mu je glavni cilj da zaliječi povredu i da se spremi za narednu sezone.