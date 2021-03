Džumhur kažnjen zbog napuštanja meča

Bh. teniser Damir Džumhur koji je samovoljno napustio meč ATP turnira u meksičkom Akapulku nakon žestoke svađe s glavnim sudijom novčano je kažnjen sa 6.500 dolara.

Džumhur će ostati i bez nagrade od 5.280 dolara što je predviđena zarada za prolazak prvog kola kvalifikacija, što znači da je ukupno izgubio 11.780 dolara, saopštio je ATP.

Iz Međunarodne teniske organizacije (ATP), najavljena je i dodatna istraga protiv njega.

