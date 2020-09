Džumhur najavljuje tužbu: Da li bi tako Rodžeru ili Rafi?

Najbolji teniser BiH Damir Džumhur najavio je tužbu protiv organizatora Rolan Garosa zbog suspenzije sa turnira, nakon što je njegov trener Petar Popović bio pozitivan na testu za virus korona.

Džumhur tvrdi da je u pitanju greška jer je njegov trener već "preležao" virus korona, a posebno je ljut što mu nije dozvoljeno da uradi drugi test.

"Moj trener i ja smo od početka svih ovih turnira zajedno putovali i bili zajedno, odradili smo u proteklih mjesec između 15 i 20 testova i svi su bili negativni. U Rimu smo imali dva testiranja, u Parizu smo takođe na prvom testiranju bili negativni, a onda smo u subotu radili drugi test i, iako sam ja bio negativan, trener je dobio poziv u nedjelju i obrazložili su mu da je njegov test na granici da bude pozitivan. Rečeno je da će se obaviti dodatne pretrage, on im je odmah dao na uvid da ima antitijela, odnosno da je prebolovao virus korona te da ne vidi način na koji može biti pozitivan", rekao je Džumhur, a prenosi Klix.ba.

Kako je naveo, njegov test je bio negativan, a trener je čekao odluku i oko 16 sati mu je javljeno da je pozitivan.

"Iako je pokušao da objasni da ljudi koji imaju antitijela mogu imati lažno pozitivan test, mi nažalost nismo dobili šansu da uradimo drugi test i mi smo sigurni da bi on pokazao da je negativan. Njih to nije mnogo zanimalo, mene su oko 16 sati pozvali i javili mi da zbog najbližeg kontakta s njim nemam pravo igranja na Rolan Garosu ove godine. Ta vijest me uzdrmala jer mi je ovaj turnir jedan od najdražih i na njemu sam imao neke sjajne mečeve, ovo je za mene jedan od najbitnijih turnira u godini i najviše me boli što nemam šansu napraviti bilo kakav rezultat", istakao je Džumhur.

Džumhur je rekao da će u konsultaciji s advokatima pokušati da potraži pravdu na drugi način.

"Sada osjećam potrebu da, ukoliko se ispostavi da je trener negativan, tražimo pravdu i da ona na kraju bude zadovoljena. Nije to ono što će nas u potpunosti zadovoljiti jer smo zaista bili slomljeni zbog te odluke, ali nadamo se da ćemo ipak nekako i na neki način zadovoljiti pravdu i vrlo, vrlo bitna stvar i ono što nikako ne možemo prihvatiti, jeste činjenica da trener nije dobio priliku da se drugi put testira."

Džumhur se zapitao da li bi se ista pravila koristila da je na njegovom mjestu Rafael Nadal ili Rodžer Federer.

Takođe, rekao je da je dobio podršku Novaka Đokovića.

"Sjećam se da je on postavio pitanje šta bi se desilo da se ovakav slučaj desio kod Nadala ili Federera, odnosno šta bi se desilo da je kod njegovog trenera pozitivan test. Pitam se da li bi on dobio priliku za drugi ili možda čak i treći test ili bi ga izbacili. Znamo da pravila nisu ista za sve i sumnjamo da bi tek tako nekoga od tih velikih imena izbacili sa turnira. Juče sam dobio poruku od Đokovića koji mi je ponudio svoju pomoć i drago mi je što imam veliku podršku i njega i brojih drugih igrača koji ne bi voljeli da su u takvoj situaciji. Nadamo se da će na kraju ipak biti dobro", poručio je Džumhur.