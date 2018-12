Džumhur o Đokoviću: Najteži mogući protivnik, ali to može biti i prednost

​Damir Džumhur u prvom kolu ATP turnira u katarskoj Dohi igraće protiv najboljeg na svijetu Novaka Đokovića, što će ujedno biti prvi meč Džumhura u 2019. godini.

"Mislim da je iza mene uspješna sezona, ali je moglo bolje i želio sam bolje. Ipak, nisam nezadovoljan s onim što sam uradio. Osvojio sam i jednu titulu te sam ostao među prvih 50 tenisera svijeta. Sljedeća godina će biti bolja, znam da može. Imao sam nekih komplikacija s žuljevima, ali sam dosta radio na fizici. Nadam se da se to neće puno odraziti na početku sezone i uspio sam to sanirati", rekao je Džumhur.

Damir se trenutno nalazi u Dohi gdje ga očekuje prvi turnir u 2019. godini.

"Igram s Novakom Đokovićem već u prvom kolu i to je najteži mogući protivnik. Siguran sam da nijednom igraču ne bi bilo drago da u prvom kolu igra s Noletom i to pogotovo na početku sezone. Međutim, to može biti prednost i jako korisno jer mi može podići ritam i formu odmah na početku sezonu. Mislim da mečevi s velikim igračima podižu moj nivo igre. Pokušat ću iskoristiti sve ono najbolje što mogu i nadam se da će 2019. godina biti dobra te da će me kasniji žrijebovi bolje poslužiti", poručio je Džumhur, otkrivši da mu je cilj za narednu godinu povratak među 30 najboljih na svijetu.

Damir je iskoristio priliku i svima poželio sretne praznike.