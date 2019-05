Džumhur pauzira nekoliko sedmica zbog povrede ramena

Teniser Damir Džumhur u današnjem meču dublova koje je igrao u paru sa Filipom Krajinovićem na Rolan Garosu, kod rezultata 5-4, povrijedio je rame, pri pokušaju da vrati lopticu u teren.

Džumhur nije mogao nastaviti meč, a nakon ljekarskog pregleda ustanovljena je fraktura Akromioklavikularnih ligamenta, te kontuzija kosti.

To znači da Damira očekuje pauza od četiri do šest sedmica, a možda i do kraja sezone.

"Desilo se nažalost najgore. Imao sam nesreću da nezgodno padnem, dok sam sa obje ruke držao reket, tako da nisam uspio ublažiti pad. Vijesti su loše, ali nadam se da če oporavak trajati kraće od predviđenog i da sezona nije do kraja izgubljena. Pokušaću se vratiti što prije! Ova pauza nije stigla u najbolje vrijeme, jer sam polako vraćao formu, ali ne sumnjam u to da ću se vratiti još jači i stabilniji. Hvala svima na porukama podrške", kazao je Džumhur.