Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur poražen je u finalu kvalifikacija Australian Opena od Belgijanca Kimera Kopejansa rezultatom 2:0 za 60 minuta igre.

Džumhur je u finalu kvalifikacija osvojio svega dva gema. Prvi set Belgijanac je riješio u svoju korist rezultatom 6:2, dok je u drugom bilo 6:0 za Kopejansa.

Australian Open igraće se od 8. do 21. februara, a s obzirom na to da je bh. teniser došao do finala moguće je da će kao "lucky looser" ipak igrati na završnom turniru.