Džumhur predao meč Ðokoviću, slijedi Čilić

PARIZ - Srpski teniser Novak Ðoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Parizu, pošto mu je Damir Džumhur iz BiH predao meč zbog povrede, pri vođstvu novog svjetskog broja jedan od 6:1, 2:1.

Ðokovićev rival u borbi za polufinale sastaje se sa Hrvatom Marinom Čilićem, koji je ranije bio bolji od Gregora Dimitrova iz Bugarske 7:6 (7:5), 6:4.

11mins and 33secs for that sixth game, #Dzumhur breathing heavily as he gets broken again by a supremely confident #Djokovic



Nole up 5-1 as the Bosnian calls for the Physio pic.twitter.com/sYgnOF4cve