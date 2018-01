Džumhur prezentovao planove: Do ljeta želi u top 20

Do sredine godine cilj mi je da uđem među 20 najboljih tenisera svijeta, rekao je danas Damir Džumhur, najbolji sportista BiH u 2017. godine.

Prvi bh. reket nastup na Australian openu okončao je u 3. kolu, porazom od svjetskog broja jedan Rafael Nadal, ali je Sarajlija ipak zadržao 30. mjesto na ATP listi. Zadovoljan je onim što je napravio na tri prethodna turnira, posebno jer je osvojio važnih 90 bodova.

"Mogu biti zadovoljan nastupom u Melburnu obzirom da sam u meč prvog kola ušao bez dana treninga. Pauzirao sam pet dana, tek dan prije meča sam malo trenirao jer sam želio vidjeti kakvo je stanje povrede. Ušao sam u meč sporo, teško i protiv igrača koji može igrati duge poene", kazao je Džumhur.

Osvrnuo se i na svoj temeprament. Iako još uvijek često djeluje nervozno na terenu, on trdi da je pobijedio psihu.

"Pitao bih one koji pišu i pričaju o mojoj psihi, kako sam okrenuo meč u prvom kolu. Da nisam imao psihološku stabilnost sigurno to ne bih mogao. Znam da mnogima djelujem nervozno, ali definitivno stvari su sada punon dručačije nego ranije. Što se tiče meča sa Nadalom možda sam i sam previše očekivao, ali realno to nije bili moguće", istakao je Džumhur.

U nastavku sezone očekuju ga turniri u Montpeljeu, Roterdamu, Marseju, Indiana velsu i Majamiju... Slijede i obaveze u Davis kup reprezentaciji BiH protiv Slovačke.

"Cilj je da u prvoj polovini godine osvojim što je više moguće bodova kako bih imao lakši posao u drugom dijelu. Plan je da do ljeta uđem u top 20, kanije bih igrao rasterećenije i u slučaju nekih slabijih rezultata to bi mi garantovalo ostanak među prvih 30 tenisera na svijetu", smatra Džumhur.

Govoreći o nekim ne očekivanim rezultatima i završnici Australija opena, Džumhur nije bio previše iznenađen.

"Očito dolazi neka smjena generacija u tenisu. Igrači koji su važili za top t polako posustaju. Edmund je igrao polufinale, s druge strane je Čung, za kojeg baš ne bi rekao da će tako daleko doći. Od iskusnijih po meni je Federer je daleko najbolji čak i sa 37 godina. Lagano može doći do nove titule", tvrdi Džumhur.

Prokomentarisao je i uslove za igranje u Australiji, koji su ponekad nepodnošljivi.

"Mislim da bi ljudi iz ATP-a trebali uvesti neka ograničenja. Treba da postoji neka granica kada se prekidaju mečevi. Recimo u Sidneju sam igrao na 47,5 stepeni, a na podlozi su izmjerili 66 stepeni. Bio je to najtopliji dan u posljednjih 80 godina", zaključio je Džumhur.

Ugovor sa Klasom

Damir Džumhur juče je potpisao sponzorski ugovor sa kompanijom Klas dd Sarajevo. Kao istinski borac za zaštitu i promociju domaće proizvodnje, Džumhur će ove godine trenirati uz zdrave bh. proizvode - Fit integralni keksi i voda Oaza.