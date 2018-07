Džumhur sa titulom stiže na Vimbldon

Najbolji teniseri i teniserke svijeta danas počinju borbu za titule na Vimbldonu, trećem grend slem turniru sezone, na koji bh. teniser Damir Džumhur dolazi sa titulom.

Džumhur je u subotu trijumfovao na ATP turniru u Antaliji, a do treće titule u karijeri, prve ove sezone i prve na travi, stigao je pobjedom nad Francuzom Adrijanom Manarinom od 6:1, 1:6, 6:1

"Sjajno se osjećam. Nisam očekivao titulu na travi, na podlozi na kojoj igram jedan ili dva turnira godišnje. Veoma mi je drago što sam uspio to da uradim prije Vimbldona. Vimbldon je jedan od najvećih turnira u tenisu i želim da nastavim sa dobrim igrama i da pokažem da mogu da pravim dobre rezultate na velikim turnirima. Mislim da sam pobjedom u Antaliji pokazao da mogu da igram podjednako dobro na svim podlogama, da sam opasan bez obzira na protivnika i da sam još jednom dokazao i sebi i ljudima koji me prate da pripadam tu gdje jesam", rekao je Džumhur, koji će od danas biti 23. teniser svijeta, što mu je najbolji plasman u karijeri (do sada mu je 28. mjesto bilo najbolji rang).

Džumhur, koji je na Vimbldonu postavljen za 27. nosioca, na travnati teren u Londonu izlazi sutra i sastaće se sa Nijemcom Maksimilijanom Martererom. Biće to njihov drugi meč, nakon što je Marterer slavio u kvalifikacijama za turniru u Sidneju 2016. (7:5, 1:6, 7:6). Istog dana na teren će drugi bh. predstavnik Mirza Bašić i Argentinac Dijego Švarcman, trostruki šampion Srbin Novak Đoković (12. nosilac) i Amerikanac Tenis Sandgren, te prvi teniser svijeta Španac Rafael Nadal i Izraelac Dudi Sela.

Danas nas očekuje nekoliko interesantnih mečeva. Prvi nosilac i branilac titule Švajcarac Rodžer Federer takmičenje će početi duelom sa Srbinom Dušanom Lajovićem, na teren će i Hrvat Ivo Karlović i Rus Mihail Južnji, a prvo kolo donosi i duel Bugarina Grigora Dimitrova (6) i Švajcarca Stana Vavrinke. Hrvat Marin Čilić (3) će igrati sa Japancem Jošihitom Nišiokom.

U ženskom dijelu turnira čekaju nas mečevi Dankinje Karoline Voznijacki (2), koja je u subotu slavila u Istbornu, i Amerikanke Varvare Lapčenko, Srpkinje Aleksandre Krunić i Amerikanke Medison Brengl, te sedmostruke šampionke Amerikanke Serene Vilijams i Holanđanke Aranče Rus. Prva teniserka svijeta Rumunka Simona Halep (1) sutra igra sa Japankom Karumi Narom, a pobjednica iz 2017, Špankinja Garbinje Muguruza (3) sa Britankom Naomi Brodi.

Titula za podršku

Damir Džumhur zahvalio je svima koji su ga podržavali.

"Želim da zahvalim svom timu, porodici, svima koji su me podržavali i ove sedmice i ranije, svim Bosancima i Hercegovcima koji su duže vrijeme uz mene. Ova titula je za njih", rekao je Džumhur nakon trijumfa u Antaliji.

On je prethodno 2017. godine, osvajao titule u Moskvi i Sankt Peterburgu.

Brojka

2.250.000 dobiće šampion Vimbldona, a ista suma čeka i pobjednicu