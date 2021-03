Džumhur srušio Andersona u Majamiju

Damir Džumhur se plasirao u drugo kolo Mastersa u Majamiju pošto je bio bolji od Južnoafrikanca Kevina Andersona.

Teniser iz Bosne i Hercegovine je posle 113 minuta igre slavio sa 7:6 (6), 7:5.

Bio je to veoma interesantan i neizvestan meč u kojem je Džumhur prvi stigao do brejka, i to u petom gemu, da bi Anderson, inače predsednik ATP Saveta igrača, uzvratio istom mjerom u narednom gemu.

U taj-brejku je bilo preokreta, prvo je Džumhur poveo sa 3:1, da bi potom Južnoafrikanac stigao do 5:4.

Ipak, Džumhur je imao više nereva i dobio je taj dio igre sa 8:6.

U drugom setu uspio je da napravi brejk u posljednjem, 12. gemu kada je iskoristio prvu meč loptu.

Njegov protivnik u drugom kolu biće drugi nosilac, Stefanos Cicipas, koji je bio slobodan na startu.

U narednoj rundi je i mladi Amerikanac Sebastijan Korda.

On je prepustio svega tri gema Raduu Albotu iz Moldavije, 6:3, 6:0.

Sin nekada drugog igrača svijeta, Čeha Petra Korde igraće protiv desetog nosioca, Italijana Fabija Fonjinija.

(B92)