Džumhur u finalu Čelendžera u Beogradu

Najbolji teniser BiH Damir Džuhmur pobijedio je Slovaka Jozefa Kovalika rezultatom 2:1 u setovima te se plasirao u finale ATP Čelendžera koji se igra u Beogradu.

Prvi set bolje je otvorio Kovalik. U četvrtom gemu pravi brejk i stiže u prednost od 3:1, a iako je Damir "vratio" brejk u sedmom gemu kada je smanjio na 4:3, Slovak je u osmom gemu napravio još jedan, stigao u vođstvo od 5:3 i ubrzo nakon toga stigao do prednosti u setovima.

Drugi set bh. teniser odigrao je znatno bolje, a posebno kada je u pitanju bila igra na njegov servis. U četvrtom gemu Damir pravi brejk i stiže do 3:1, a nakon toga je sigurnom igrom na svoj servis uspio sačuvati prednost i na kraju doći do poravnanja u setovima.

Odmah na početku trećeg seta Damir pravi brejk i stiže do 2:0, ali Slovak je uzvratio istom mjerom, a ključni trenutak bio je u sedmom gemu kada je najbolji teniser BiH napravio drugi brejk, stigao do 5:3 i ubrzo nakon toga do pobjede i plasmana u finale.

Džumhur će u finalu igrati protiv španskog tenisera i 105. na ATP listi Roberta Karbaljesa Baene.