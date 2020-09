Edmund: Imam uspjeha u 'razbijanju' ljudi, ali Nole je prvi na svijetu

Britanski teniser Kajl Edmund, koji će večeras (oko 19.30 časova) igrati sa prvim teniserom svijeta Novakom Đokovićem u drugom kolu US opena, ističe da nije mogao da dobije težeg rivala.

"To je trenutno najteži meč na Turu - po rang-listi, formi, po svemu zaista. To je kao da igrate protiv Rodžera Federera na travi ili Rafaela Nadala na šljaci. Novak Đoković je tip koga treba pobediti", rekao je Edmund, a prenio B92.

Đoković vodi protiv Edmunda sa 5-1 u pobjedama. Birtanac je pobijedio samo u Madridu 2018. godine.

"To je takođe odličan test za mene, da vidim na kojem je nivou moja igra. Imao sam jedno pozitivno iskustvo igrajući protiv njega. Uvijek pokušavate da iskoristite iskustva kada ste nekoga već pobjeđivali u prošlosti. Da vidite kako da se spremite, osjećate, koje taktike da koristite", istakao je Edmund i dodao:

"To su sada sasvim različite okolnosti. Moram da se fokusiram na sebe, prije nego da brinem o njemu. On je baš jako težak igrač za 'slomiti'. Moja igra je agresivna, imam uspjeha u 'razbijanju' ljudi, ali postoji jedna stvar, on je prvi na svijetu".