Edmundu prva titula, Monfisov 21. poraz u finalima

Britanski teniser Kajl Edmund osvojio je titulu na turniru iz Serije 250 u Antverpenu, pošto je u finalu savladao Gaela Monfisa iz Francuske sa 3:6, 7:6 (7-2), 7:6 (7-4).

Francuz je bio dominantan u prvom setu, suveren na svoj servis i sa brejkom napravljenim već u drugom gemu, pa je brzo poveo sa 1-0 u setovima.

Vodio je Edmund sa 4:1 u drugom setu, prednost brejka je ispustio, a onda je na 4:3 propustio četiri brejk lopte. Nije se demoralisao, već je odigrao odličan taj brejk i izborio treći set.

Obojica su spasli po dvije brejk lopte u trećem setu, pa se ušlo u novi taj brejk – Edmund je bio hrabriji, na 5:4 poslao je munjevit udarac bekhend paralelom, a prvu meč loptu realizovao je forhend paralelom.

"Veoma sam srećan, mnogo sam rada uložio u ovo. Emotivno je", rekao je 23-godišnji Britanac kroz suze.

To je prva titula u karijeri za Edmunda, a prethodno je izgubio jedno finale, ove godine u Maroku. Sa druge strane, Monfis ostaje na sedam trofeja, dok je u finalima gubio čak 21 put.

