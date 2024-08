Ekspert o slučaju Siner: Doping preko kože? Sve mi to jako smrdi

Njemački ekspert za doping profesor doktor Fric Sergel je u intervjuu za tamošnji "Sport1" prokomentarisao slučaj italijanskog tenisera Janika Sinera.

Prema riječima Sergela, to da je koža apsorbovala zabranjenu supstancu je – izgovor.

"Meni ovo jako smrdi. Izgovor o tome da je zabranjena supstanca apsorbovana preko kože se sve više koristi u posljednje vrijeme. Ovo je još jedan takav slučaj i mora da interveniše Svjetska antidoping agencija (WADA)", rekao je njemački ekspert.

Poručio je da WADA mora da povuče potez.

"WADA mora da inteveniše, pošto je ITF član ove organizacije, i to tek od 2003. godine, što sve govori. Po mom mišljenju, sve ovo oko Sinera i dalje nije završeno. Klostebol je Klostebol i sam po sebi vodi do zabrane od dvije do četiri godine. Nema druge opcije. Siner je mogao da ide sa time na Sud za sportsku arbitražu, a ne na sud koji je usko povezan sa tenisom. Ranije je trebalo da bude suspendovan, a već se dešavalo u tenisu da jednog ili dvojicu tenisera poštede. Nikada nisu tretirali sve podjednako", objasnio je.

Nije mu jasno zašto ne bi intervenisala.

"Zašto ne bi? Ne vidim razlog da se to ne uradi sa najboljim na svijetu. Posebno sa najboljim na svijetu. Sjetite se primjera Bena Džonsona koji je ostao bez zlata na Olimpijskim igrama zbog dopinga. I tamo su pravili primjer. Nema veze da li je prvi ili 15, zašto bi Siner bio povlašćen?", zapitao se Sergel.

Objasnio je da supstanca vrlo teško može preko kože da uđe u organizam.

"Čak i da ga je masirao svakog dana, mislim da bi bilo vrlo teško da klostebol uđe u tijelo u takvoj količini da bude detektovan na samom doping testu", naveo je on.

Na kraju, zapitao se i kako to da svi ostali budu suspendovani, a to nije bio slučaj sa Italijanom.

"Ako je neko pozitivan na klostebol, automatski je suspendovan. Treba da ide u državnu anti-doping agenciju, WADA, pa Sud za sportsku arbitražu. Kako to nije bilo sa Sinerom? Nikada nismo vidjeli ovakav primer. Njegov slučaj je bio van pravila WADA, ja to stvarno ne razumijem", zaključio je Sergen za "Sport 1".

(b92)

