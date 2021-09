Ema Radukanu postaje djevojka od milijardu dolara

Teniska senzacija Ema Radukanu na putu je da postane sportistkinja od milijardu dolara nakon što je osvojila US open, što joj je bio prvi osvojeni turnir u karijeri. Mlada Britanka i dalje je top tema svih medija na Ostrvu, a stručnjaci idu toliko daleko da joj predviđaju da će postati brend vrijedan preko milijardu dolara.

Odmah po senzacionalnom trijumfu na posljednjem grend slemu sezonu, krenula je pomama za najtraženijom tinejdžerkom na svijetu. Njeni advokati imaju pune ruke posla, tako su se prijavili u Velikoj Britaniji da zaštite riječi "Ema Radukanu", "Ema" i "Radukanu", otvarajući put vlastitoj liniji kozmetike, parfema, odjeće i obuće.

Teniserka koja iza sebe ima svega nekoliko mjeseci ozbiljnog tenisa na US openu je zaradila vrtoglavih 2,5 miliona dolara, a procjenjuje se da će cifra tokom njene karijere od nagrade turnira biti preko 100 miliona dolara. Takođe predviđa se da bi mogla nadmašiti desetogodišnji sponzorski ugovor Rodžera Federera s modnom markom "Uniklo" u iznosu od 250 miliona dolara. Druge veze, poput dogovorenog ugovora s "Tifanijem" u Kini, mogle bi privući godišnje 20 miliona dolara.

Nekoliko sportista, uključujući Majkla Džordana i Tajgera Vudsa, prikupilo je bogatstvo od preko milijardu dolara, ali Ema bi bila prva žena kojoj bi to pošlo za rukom. Podsjetimo, Ema je prije dva mjeseca bila tek 300. igračica svijeta, na US open je ušla kao 150, a sada je 23 na WTA listi. Do senzacionalnog podviga u Njujorku od tenisa je zaradila oko 300.000 dolara, a nakon svega tri bajkovite sedmice sada se upoznala kako je postati zvijezda preko noći.

Osamnaestogodišnja teniserka napravila je pravi bum i na društvenim mrežama. Tokom i poslije US opena dobila je preko milion novih pratilaca na Instagramu, a trenutno broji 1,9 miliona fanova, te je tako prestigla najboljeg britanskog tenisera Endija Marija, koji ima 1,7 miliona pratilaca. Podsjetimo, Ema Radukanu, inače rođena Kanađanka, postala je prva teniserka koja je iz kvalifikacija stigla do naslova na grend slemu i to osvojivši svih 20 setova koje je igrala. Ujedno je postala prva Britanka koja je osvojila grend slem nakon 1977. godine, te je i najmlađa osvajačica jednog od četiri najveća turnira nakon 2004. godine i tada 17-godišnje Marije Šarapove.