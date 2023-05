Emotivan susret Đokovića i Murinja u Rimu (VIDEO)

Jedan od najboljih fudbalskih trenera svih vremena Žoze Murinjo specijalni je gost na meču Novaka Đokovića i Tomasa Ečeverije u susretu drugog kola na mastersu u Rimu.

Portugalac je prije meča došao na "Foro Italiko" da se pozdravi sa Đokovićem.

Bio je to emotivan trenutak kada je Murinjo prišao Novaku, koji je skinuo kačket iz poštovanja, poslije čega je uslijedio zagrljaj.

Portugalac je nešto šapnuo Đokoviću i pomilovao ga po licu.

The World No. meets the Special #IBI23 | @DjokerNole | @OfficialASRoma pic.twitter.com/70oFHJsNaW