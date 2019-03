Endi Marej prvi put na terenu poslije operacije kuka

Britanski teniser Endi Marej primjećen je prvi put na teniskim terenima po operaciji kuka krajem januara.

Endi je igrao tenis sa Kregom Alenom, trenerom lokalnog teniskog kluba u Sariji, u blizini mjesta gdje Marej živi, prenosi B92.

Bio je to prvi put kako je škotski teniser viđen da je uzeo reket u ruke i mada to ne mora mnogo da znači, ipak ohrabruje njegove navijače da će se jednog dana ipak vratiti na teren.

Endi je nedavno rekao kako se kreće bez bolova, pošto mu je operacijom u kuk umetnut jedan metalni dio.

Nijedan profesionalni teniser nije usieo da se vrati takmičenju poslije operacije kuka u kojem mu je ugrađen metalni implantat.

Marej je rekao da će se takmičiti na Vimbldonu samo ako bude bio siguran da se tako neće osramotiti. Veliki turnir u Londonu počinje prvog dana jula, a Endi očekuje da će početi da trenira tek krajem maja.

Double Olympic champion @andy_murray is back on the tennis court for the first time since the hip operation. via Facebook: craigallenperformancetennis@ITF_Tennis @TeamGB pic.twitter.com/Wqr13RLrhZ