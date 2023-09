Endi Mari: Đoković dokazao da je najbolji, nastaviće da dominira

Britanac Endi Mari izjavio je danas da je Novak Đoković trijumfom na Ju-Es openu u Njujorku dokazao da je najbolji teniser svijeta, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Đoković je pre dva dana osvojio US open, pošto je u finalu pobijedio Rusa Danila Medvedeva 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Đoković je trijumfom u Njujorku stigao do 24. grend slem trofeja.

Mari kaže da će Đoković dominirati tenisom u narednim godinama.

"Na mladim teniserima je da guraju Đokovića i da ga prestignu. Međutim, ne izgleda da će to da se dogodi. Novak je veoma dugo nevjerovatan igrač, kao Rodžer Federer i Rafa Nadal, to je dugovječnost i koliko dugo su svi to mogli da rade", rekao je Mari.

Đoković je ove sezone osvojio Australijan open, Rolan Garos i US open, dok je u finalu Vimbldona poražen od Karlosa Alkaraza.

"Đoković je u nedjelju dokazao da je najbolji igrač na svijetu. Kao što sam već rekao na mladim teniserima je da napreduju i da ga prestignu. Mislim da se Novak neće zaustaviti na 24 grend slem trofeja, ali nikada se ne zna koliko će to trajati", naveo je Mari.

Britanski teniser je naveo da će Alkaraz uskoro dostići Đokovićev nivo igre.

"Fizički, motivacija, da se neko poput Alkaraza još poboljša. Španac je nevjerovatan igrač, on je briljantan, ali raditi ono što Novak radi je drugačije. Nije isto kao kada to radite 15-20 nedjelja godišnje kao što Novak radi, svaki put kada izađe na teren. Mislim da će Alkaraz uskoro dostići taj nivo, ali smatram da ovo nije poslednji grend slem koji će Novak da osvoji", zaključio je Mari.