Endi Mari odustao od Australijan opena

Britanski teniser Endi Mari odlučio je da propusti prvi Grend slem u sezoni – Australijan open.

Marija muči povreda kuka i zbog toga je donio odluku da ne igra na Otvorenom prvenstvu Australije.

Trostruki Grend slem šampion nije odigrao zvaničan meč od Vimbldona prošle godine.

Mari ima velikih problema sa kukom i za šest mjeseci nije uspio da sanira povreda, pa je u dogovoru sa liekarskim timom odlučio da preskoči "Ozi open".

Britanac je odigrao egzibicioni meč u Abu Dabiju protiv Roberta Bautiste-Aguta, ali vidno je bilo da se loše kreće i da nije ni na 50 odsto svojih mogućnosti.

Endi se nadao da će se vratiti na turniru u Brizbejnu, ali je 48 sati pred početak turnira morao da otkaže. Samo nekoliko dana kasnije stigla je i potvrda da Mari neće biti spreman za Australiju.

On je trenutno 16. igrač svijeta, a prethodne godine na Otvorenom prvenstvu Australije izgubio je u četvrtom kolu od Miše Zvereva.

Andy Murray has pulled out of the Australian Open after failing to recover from injury.



More: https://t.co/h4iWtTmmoK pic.twitter.com/ra4YMiqQ7m