Endi Rodik iznio crne prognoze za Novaka Đokovića

Novak Đoković je u srijedu podvrgnut operaciji pokidanog meniskusa koljena u Parizu, a bivši prvi teniser svijeta Endi Rodik iznio je mračnu prognozu o nadi da će igrati na Vimbldonu i Olimpijskim igrama.

Iako sedmostruki šampion tek treba da odluči da li će da se povuče sa Vimbldona, malo je vjerovatno da će biti spreman za turnir koji počinje 1. jula.

Đoković se nada da će se vratiti na teren kako bi igrao na Olimpijskim igrama u Parizu, jer je izjavio da je osvajanje zlatne medalje za Srbiju posljednji veliki cilj u njegovoj karijeri prepunoj trofeja.

Međutim, Roddick je sugerisao da povreda meniskusa koju je Đoković zadobio ne samo da će ga isključiti iz Vimbldona i Olimpijskih igara, već ga može primorati da razmotri završetak sezone 2024. godine i fokusira se na posljednji pokušaj osvajanja titula sljedeće godine, prenosi tennis365.com..

“Operisan je i mnogo će zavisiti od toga koliko je kidanje meniskusa jako. Kada sam imao 17 godina, pocijepao sam meniskus, očigledno je to mlađe tijelo, i igrao sam za četiri-pet mjeseci. Uradio sam to ponovo prije nekoliko mjeseci i samo sam se odmarao, ali razlika je u tome što ja ne moram da igram Vimbldon za mjesec dana. Ova operacija, barem na osnovu svih vrsta koje sam vidio, uključujući i moju, isključuje Olimpijske igre i ozbiljno dovodi u pitanje Vimbldon.

Nije samo stvar u tome da kažete moje koljeno je u redu za mjesec dana, jer morate trenirati, a posebno Novak. Njegova specijalnost je u tome da iscrpljuje protivnike, ostaje u poenima, pomjera protivnike s jedne strane na drugu i stalno postavlja pitanja. Novaku su potrebne njegove noge. Potrebne su mu njegove defanzivne veštine. On je vjerovatno najbolji defanzivni igrač u istoriji tenisa, a za defanzivu se oslanjate na svoje noge”, rekao je Rodik.

Rodik je nastavio da sugeriše da možda nisu samo Vimbldon i Olimpijske igre u opasnosti za Đokovića.

"Ne treba se kladiti protiv velikana, ali kada neko ima 37 godina i počne sa operacijama koljena, to je problem," rekao je Rodik.

"Povreda meniskusa u koljenu nije veliki problem kada imate 24, 25, 26 godina, ali tajming ovog povreda je loš. Ovo je najkraće vrijeme za oporavak u godini. Rekao bih da je trava trenutno njegova najbolja podloga i najgora podloga za njegove protivnike. Ako se povuče za dvije nedjelje, to je loše. To takođe dovodi US Open u opasnost i mogao bi samo da završi ovu sezonu i napravi jedan posljednji pokušaj sljedeće godine. Da se oporavi za sledeću godinu”, rekao je Rodik pa dodao:

"Najbolja stvar koju može da uradi je da, ako zna da nema šanse za igranje je da se povuče prije nego što se napravi žrijeb (za Vimbldon)."

Rodik je takođe odbacio teoriju da Đoković treba da osvoji olimpijsko zlato da bi upotpunio svoju zaostavštinu.

"Video sam argument da, ako ne osvoji olimpijsko zlato, to mijenja sve. Ne, ne mijenja. To je jedan turnir svake četiri godine na nasumičnom mjestu koji je uguran u sezonu. To jednostavno nije isto za tenisere (kao za ostale sportiste).

Da se teniseri pretvaraju da je to isto kao za bilo kog drugog olimpijskog sportistu koji možda takođe ima posao u Home Depotu je ludilo”, ocijenio je on te poručio:

"Možda je važno za Novaka, ali Olimpijske igre ne znače isto za tenisere kao za druge sportiste."

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.