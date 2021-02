Englezi okrenuli ploču: "Đoković će biti GOAT"

Titula Novaka Đokovića na Australijan openu i dalje je tema u svjetskim teniskim krugovima.

Mnogi mediji ističu da je trka za titulu GOAT tako dobila novi zamah, a svjetski broj jedan pokazao spremnost da stigne i prestigne rivale, Federera i Nadala.

Čak su i Novaku tradicionalno nenaklonjeni britanski mediji morali da konstatuju da je broj jedan još jednom završio posao u šampionskom maniru.

"Novak Đoković je jednostavno prejak. Mnogi su očekivali da nedjeljno finale s Medvedevim bude epsko, žestoka bitka, ali je Srbin imao drugačije ideje. I sasvim je jasno da će nadmašiti Federera i Nadala prije nego okači reket o klin", komentar je u listu "Ekspres".

List ističe da Novak nije lako došao do trijumfa.

"Đoković nije bio tako ubjedljiv u svim fazama turnira. Ipak, najveći šampioni pobjeđuju i kada nisu na vrhuncu svoje moći i igre. Sada je na 18 grend slemova. Imajući u vidu da je prvi osvojio 2008. u vrijeme kada su Federer i Nadal imali velikih bitaka prije toga, može se reći da je to veliko dostignuće. Đoković nije tako uglađen poput Federera, niti je tako snažan kao Nadal. Umjesto toga, on je dobro podmazana mašina koja se rijetko kvari i ima dobro napajanje da završi posao", dodaje se dalje u tekstu.

Provijava i ujverenje da će Novak dobiti trku za GOAT.

"Do kraja karijere može da postane GOAT. Iako su Federer i Nadal ispred njega po broju grend slemova, to možda neće biti još tako dugo. Možda bude ispred njih već do kraja godine", zaključuju u "Ekspresu", prenosi B92.net.