Evans ismijavao Sinera (VIDEO)

Janik Siner je prošao u osminu finala turnira U Pekingu, ali ne bez problema. Italijan je slavio u tri seta protiv Dana Evansa, 6:4, 6:7 (2), 6:3, ali se početkom trećeg seta požalio na povredu.

U prvih nekoliko gemova, Siner se žalio da ima problema sa butinom u pokušaju da vraća servise Britanca.

Čini se da se Evans nije povjerovao u to da protivnik ima bilo kakvih problema.

Na 0:3 je prilikom odlaska na pauzu između gemova, ismijavao je Sinera kako se drži za butinu, na taj način pokazujući nepoštovanje prema mladom rivalu.

Jannik calls the physio, he started limping at the beginning of the 3rd set. Evans mock him... pic.twitter.com/9g1HjcKiNJ