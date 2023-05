Everet: Nadalova i Đokovićeva forma na Rolan Garosu glavna briga

Bivša broj jedan na WTA, Kris Evert se nada potpuno zdravoj postavi za Rolan Garos iako sumnja da će Novak Đoković i Rafael Nadal biti najbolji na turniru.

Ni Đoković ni Nadal nisu učestvovali na Madrid Openu jer se Srbin povukao prije događaja, a Nadal nije mogao igrati zbog povreda. Đoković će se vratiti u Rim i to će biti prilika da vidimo kako igra uoči Rolan Garosa.

Za Nadala ćemo morati sačekati Pariz i iako se očekuje da će zaigrati, niko zapravo ne zna hoće li zaista i zaigrati. Prilično je jasno da ni jedan ni drugi neće biti u najboljem izdanju kada događaj počne i Evert se brine kako će to uticati na njihove šanse, kako je otkrila za "Puntodebreak".

Rafael Nadal and Novak Djokovic have dominated the Italian Open in last two decades #RafaelNadal #NovakDjokovic #AndreAgassi #AndyMurray #Rome #Tennis pic.twitter.com/9Ggp35nDCO