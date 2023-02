Evo kako Đoković slavi u Beogradu (VIDEO)

BEOGRAD - Novak Đoković je konačno stigao u Beograd, gdje su njegovi navijači odlučili da mu prirede i spektakularan doček uz ogroman vatromet.

Večeras su se Đokovićevi navijači okupili ispred restorana koji drži Novakova porodica, a koja je za okupljene građane obezbijedila posluženje.

U ulici u kojoj se nalazi restoran okačeni su Novakovi plakati, namještena je i bina sa koje se teniser obratio građanima, koji su u glas skandirali njegovo ime.

Na bini su takođe bili i svi pehari koje je Đoković godinama osvajao.

Just watched AO celebration in Belgrade, in front of Novak restaurant. Wow. Congrats again @DjokerNole & Serbia Greetings from #Djokovic pic.twitter.com/JJL5Hv69wQ