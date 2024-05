Evo ko je Boris Bošnjaković, novi trener Novaka Đokovića

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković počinje sljedeće nedjelje takmičenje na Rolan Garosu, a prije početka turnira, donio je odluku o novom treneru.

Tako, kako trenutno stvari stoje, Boris Bošnjaković će biti značajna figura uz Novaka Đokovića u Parizu.

Kada je reč o samom Bošnjakoviću, on je bio jedan od glavnih ljudi u Novakovoj akademiji za rad sa najtalentovanijim igračima i dugogodišnji teniski trener. Kako je prenio Kurir, on je doputovao u Pariz i priključiće se timu prvog reketa planete.

Ko je Boris Bošnjaković?

Boris Bošnjaković je svojevremeno bio profesionalni teniser, a najviši rang na ATP listi bio mu je 21. septembra 1998. godine, kada je bio na 740. poziciji. Takođe, bio je jedan od teniskih trenera u Teniskom centru Novak.

Upravo je Bošnaković često sarađivao sa Novakom. Tako, često je tokom priprema prvog tenisera svijeta, sarađivao sa njim i pomagao mu da se što bolje pripremi.

"Šampion je opet u gradu", napisao je Bošnjaković prije nekoliko godina, uz fotografiju Noleta koji trči na traci i pripema se za turnir u Majamiju.

Ispratio Federera u penziju

Ono što je zanimljivo, svojevremeno je Bošnjaković objavioATP listu iz vremena kada je on bio teniser. Tada je on bio n740, a Rodžer Federer 876. teniser svijeta, i to zato što je pao za 204. mjesta te nedjelje, jer je izgubio veliki broj bodova.

Da podsjetimo, očekuje se da se Bošnjaković priključi timu Novaka Đokovića tokom starta Rolan garosa. Kada je o Novaku riječ, on je poslije jučerašnjeg treninga sa Hamadom Međedovićem, na teren broj četiri izašao upravom sa Hamadovim rivalom u prvom kolu takmičenja u Parizu, Flaviom Kaboliem. Zanimljivo, sa Novakom nije bilo nikog od saradnika, već je srpski teniser sam došao kako bi se pripremio za početak turnira i duel prvog kola protiv Pjera-Ig Erbera iz Francuske, prenosi Telegraf.rs.

