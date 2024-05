Evo šta je Nadal rekao odmah poslije poraza: Da li je kraj?

Španski teniser Rafael Nadal nakon poraza od Aleksandera Zvereva u prvom kolu Rolan Garosa kazao je da mu je ovo vjerovatno posljednje učešće na ovom turniru.

Nadal je 14 puta osvojio ovaj turnir i sada nije zvanično potvrdio da više neće igrati na Rolan Garosu, ali se iz njegovih riječi to može pretpostaviti.

“Želim da se zahvalim na podršci, teško mi je da pričam, jer bi ovo mogao biti posljednji put da sam pred vama ovdje. Nisam siguran u to, ali možda jeste. Publika je bila odlična, osjećaj je teško opisati, jer osjećam veliku ljubav ovih ljudi prema meni.

Čestitam Zverevu na sjajnom meču i pobjedi, želim ti sve najbolje u nastavku turnira. Prošao sam kroz teške dvije godine zbog povreda, težak i dug proces koji je trebao da se drugačije završi, ali se nije tako desilo. Bio sam dobar igrač, ali protiv Saše to nije bilo dovoljno. Teško mi je reći šta slijedi u budućnosti, veliki procenat je da se neću ovdje vratiti, ali ne mogu to reći 100 odsto.

Možda za dva mjeseca kažem da je dosta, ali nemam još taj osjećaj. Želim da se ovdje vratim na ovaj teren za Olimpijske igre i to me motiviše. Nadam se da ću za to biti spreman. Predivne stvari sam uradio ovdje na terenu tokom karijere, nešto što nisam ni dijete mogao zamišljati. To je bio predivan proces, s tim uspomenama, svaka godina je bila drugačija i specijalna. Hvala vam iz svog srca”, kazao je Nadal.

Parižani će Nadala opet moći gledati na Olimpijskim igrama krajem jula i početkom avgusta.

