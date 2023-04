Fantastični Rune srušio Medvedeva za prolazak u polufinale

Danski teniser Holger Rune plasirao se u polufinale mastersa u Monte Karlu. On je u četvrtfinalu odigrao fantastično i bio bolji od Rusa Danila Medvedeva sa 2:0, po setovima 6:3, 6:4. Meč je trajao sat i 17 minuta.

Sjajni Danac tako je okončao fenomenalnu seriju Medvedeva koji je igrao finale na posljednjih pet turnira, od kojih je slavio na četiri.

Prvi brejk na meču napravio je 19-godišnji Danac u četvrtom gemu i ubrzo poveo sa 4:1. Do kraja prvog seta deveti teniser svijeta Rune zadržao je vođstvo i bio na pola puta do velikog trijumfa, a Medvedev pokazao znake nervoze i bijesa, nezadovoljan svojom lošom partijom.

RUNE'S RUN CONTINUES IN MONTE CARLO teenager Holger Rune ruins title ambitions of Daniil Medvedev with a 6-3, 6-4 win over the Russian to reach his first semifinal at #MonteCarloMasters pic.twitter.com/HpHdyGlfBz — Sportstar (@sportstarweb) April 14, 2023

U drugom setu, prvi je servis rivalu oduzeo Rune, a vidno nervozni Medvedev uzvratio već u narednom gemu, izjednačivši na 2:2. Obojica tenisera čuvala su svoj servis sve do devetog gema drugog seta, kada je koncentracija popustila petom igraču planete, Rune je to iskoristio, došao do novog brejka i poveo sa 5:4.

Nije zadrhtala ruka mladom teniseru u gemu u kojem je servirao za pobjedu, to je značilo da je Holger Rune treći polufinalista mastersa u Monte Karlu.

Continuing to Rune people’s days. Another notable step on the rise for future No.1/Grand Slam winner Holger Rune, in defeating Daniil Medvedev at @ROLEXMCMASTERS. #ATP pic.twitter.com/szjcT97ben — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (IG:twdbk3) (@sluggahjells) April 14, 2023

Protivnik Holgeru Runeu u borbi za plasman u finale biće bolji iz duela između dvojice Italijana Lorenca Musetija i Janika Sinera.

U drugom polufinalu sastaju se Andrej Rubljov i Tejlor Fric.