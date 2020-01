Fatalna Srpkinja očitala lekciju Federeru i srušila internet

Marijana Veljović sa uzvišene stolice na Australian Openu ukrala je šou legendi tenisa Rodžeru Federeru.

Federeru je to domaći teren, na kojem je uvijek u centru pažnje. Tačnije, bio je ondje dok mu status glavne zvijezde nije ukrala srpski sudija koja privlači pažnju zbog atraktivnog izgleda i kojoj hrvatski navijači odavno pjevaju "Marijana, slatka mala Marijana...", prenosi index.hr.

Veljovićeva je vodila napeti četvrtfinalni meč u kojem je Federer nakon tri i po sata borbe s 3:6, 6:2, 6:2, 6:7, 6:3 slavio protiv Tenisa Sandgrena . Do 15. polufinala ovog Grand Slama došao je nakon još jednog maratona, trpeći povrede leđa i nogu, zbog čega je bio nervozan.

Način na koji ga je u drugom setu primirila Veljovićeva postao je hit među teniskim fanovima. Sandgrena je tada preokrenuo i počeo dominirati. Svaku Federerovu pogrešku pratile su psovke i deranje, a glavni sudija nije mogla ni najvećem tolerisati kada je pomoćnom sudiji rekao da se j....

Pozvala ga je sa strane i održala mu bukvicu. Federer je uglavnom šutio i slušao autoritativnu sudiju, a onda je uzeo doktorsku pauzu. Nakon ove lekcije Federeru fatalna Veljovićeva postala je na društvenim mrežama najtraženiji pojam vezan za Australian Open.

