Federer: Divim se Novaku i Rafi jer su drugačiji

Rodžera Federera očekuje bitka u polufinalu Mastersa u Majamiju, ali Švajcarac je još jednom imao priliku da nešto kaže o svojim najvećim rivalima.

Naravno, riječ je o Rafaelu Nadalu i Novaku Đokoviću, prvi na Floridi nije igrao zbog povrede, dok je svjetski broj jedan eliminisan u osmini finala od Roberta Bautiste Aguta.

Federer je rekao da je zadivljujuće koliko se njih trojica razlikuju čak i na psihološkom nivou i načinu na koji sve preživljavaju na terenu.

"Momenat kada izađem sa terena za mene je sve završeno, ulazim u zonu opuštanja. Možda me je i to sačuvalo u mentalnom smislu da budem u stanju da izađem na naredni meč i da se ne osjećam umorno. U tome vidim dvije stvari, igrača i ličnost kao nešto posebno. Ja sam ličnost dok ne izađem na teren, a onda se pretvaram u igrača. Čak i tada sam u stanju da se opustim čim se poen završi. Mislim da je to jedan od mojih najvećih kvaliteta", izjavio je Federer.

On smatra da su Đoković i Nadal drugačiji.

"Za mene, to je jedini način da istrajem, zato se divim kako Novak i Rafa to rade drugačije. Recimo Rafa je sasvim drugačiji, on je uvijek tako motivisan, fokusiran, pun emocija. Gledam ga i razmišljam o tome kako svi to radimo različito. Možda i oni isto tako gledaju mene i dive mi se kako ja uspijevam da budem drugačiji u tim momentima", dodao je Rodžer.

Sada ga očekuje iskušenje u vidu tinejdžera Denisa Šapovalova.

"Ništa nije drugačije od recimo dana kada je Rafa bio tinejdžer ili bilo ko drugi. Sa bilo kojim tinejdžerom da igrate, nekim mlađim od 23 godine, drugačije je. Oni izađu na teren bez i da poznaju dobro sve igrače, ali i ne moraju, jer su slobodni i nemaju šta da izgube, što ih čini posebno opasnim. Uvijek sam uživao da igram sa tinejdžerima, uzbudljivo je. Džon i ja smo ovde veterani, igramo sa dva klinca. Nisu samo mladi, već i dobri, nadam se dobrim mečevima", dodao je Federer.

Sjeća se i kako je na Mastersu u Torontu prije nekoliko sezona trenirao sa Denisom Šapovalovim.

"Baš kao i danas i tada je udarao snažno po loptici.Mislio sam, opa, dečko udara nevjerovatno dobro. Koliko mu je godina, koliko može da dogura? Bio je i tada impresivan. Isto tako ima i dobar servis. Imao sam osjećaj kao da mu prija što je kod kuće", zaključio je Federer.