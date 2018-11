Federer: Dok je Novak na turniru, ne razmišljam o 100. tituli

Švajcarski teniser Rodžer Federer rekao je da bi razmišljanje o 100. tituli karijere u Londonu opterećivalo, tim prije što je Novak Đoković i dalje u igri.

Đoković i Federer su počeli svoje rivalstvo prije 12 godina na šljaci Monaka i od tada su odigrali 47 mečeva.

Posljednji je dobio Novak koji vodi 25-22 u međusobnom skoru, a dvojica bi mogla vrlo lako da ukrste rekete još jednom do kraja ove nedjelje.

Ako se na Završnom mastersu u Londonu ne desi neko iznenađenje (ili više njih), Federer i Đoković će igrati u polufinalu ili finalu turnira.

Švajcarac se bori za jubilarnu stotu titulu, ali je svjestan kolika je prijetnja srpski igrač trenutno.

"Srećan sam zbog još jedne ovakve nedjelje jer prije samo 72 sata nije sve tako izgledalo, ali sam bio sposoban da se vratim i igram dobar tenis", rekao je Federer, prenosi Standard.

O jubilarnoj tituli ne razmišlja da ga ne bi opterećivala.

"Ne razmišljam o broju 100 jer neću da mi to uđe u glavu. Dok god mislim o tome da je Novak u žrijebu - a opet igra tako dobro - nikad neće biti lako", kaže Federer koji kaže da možda postoji razlog što je rivalstvo sa Đokovićem u sjenci onog s Nadalom.

"Ako je ono u sjenci mog rivalstva sa Nadalom, to je zato što smo Novak i ja uglavnom igrali u polufinalima više godina. Ali smo igrali i neka velika finala. Kad se sjetim US Opena ili Vimbldona, pa polufinala Rolan Garosa kada je bio u nevjerovatnom nizu... Dinamično je to rivalstvo i ne moramo da mijenjamo svoj način igre kad smo na terenu jedan protiv drugog. Jednostavno je teško", kazao je Švajcarac.