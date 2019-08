Federer: Jedva čekam novi meč sa Đokovićem

Finalista Vimbldona Rodžer Federer kaže da jedva čeka naredni izlazak na teren. Švajcarac, osvajač 23 Grend slem titule igra ove nedjelje na Mastersu u Sinsinatiju gdje je prošle godine poražen u finalu od Novaka Đokovića.

Svjetski tenisr broj jedan ga je pobijedio i u ovogodišnjem finalu Vimbldona u spektakularnom duelu koji je trajao skoro pet sati i koji je Đoković dobio u pet setova, prenosi b92.

Federer uoči nastupa u Ohaju kaže da jedva čeka da se ponovo suoči na terenu sa Srbinom što je teoretski moguće da se dogodi u polufinalu Sinsinatija.

"Jedva čekam naredni meč sa Novakom i moj prvi naredni meč da pokažem na terenu šta stvarno mogu. Umjesto da kažem, 'sve je loše' ili 'nadam se da ne moram više da igram tenis', mislim da je bolje razmišljati na ovaj način. Pobjeda se ne sjećate tako dugo, ali porazi su ti koji ostaju duže u vašim mislima. Čak više finala u kojima ste bili blizu. Mislim da je važno to kako ću reagovati poslije svega", poručio je Federer.

Rodžer se i osvrnuo kako mu je bilo nekoliko dana poslije tog poraza od Đokovića u Londonu.

"Osvrćete se na sve pokušavajući da shvatite šta se stvarno dogodilo. Vraćaju vam se detalji sa finala, dobri i loši momenti, sve to kad se vraćate na teren da opet trenirate. Sve to obično prođe već posle nekoliko treninga i počinjete da razmišljate o narednom turniru, za mene to je Sinsinati", dodao je Federer.

Rodžer se u društvu supruge Mirke i djece opuštao u švajcarskim Alpima.

"Odmah poslije Vimbldona otišli smo i uživali u Švajcarskoj. Malo sam se opustio i potom počeo da treniram. Prvo rad na kondiciji, poslije toga tenis. Sve je u tome da na turnir kao što je ovaj dođete svježi i da ne preterate sa treniranjem", zaključio je Federer.

U prvom kolu Sinsinatija je slobodan, a u drugoj rundi igra sa pobjednikom meča između Matea Beretinija i Huana Ignjasija Londera.