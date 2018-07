Federer: Moram stići do četvrtfinala da bih pokrio troškove

Rodžer Federer uvijek putuje sa brojnim timom i porodicom na turnire, pa mu se često ne isplate neki turniri.

U poređenju sa većinom igrača oko Švajcarca je ogroman broj ljudi na turnirima, pa mu to često stvara i dodatni pritisak.

"Tim mi je veoma važan, uvijek sam osjećao da si dobar koliko i članovi tvog tima. Ja imam ogroman tim, nekad to može da stvori pritisak, jer moram stići do četvrtfinala kako bih bar pokrio troškove", rekao je Federer.

Ipak, Federer ne vidi pritisak kao lošu stvar.

"Kada ne bih bio nervozan to bi značilo da me više nije briga. Pritisak ne može da se izbjegne, nismo roboti, mi smo ljudska bića, nekada sa dovoljno samopouzdanja nekada sa previše. Ni to nije dobar znak, moraš pronaći ravnotežu", zaključio je Švajcarac.

Federer je eliminisan u četvrtfinalu Vimbldona, pa mu bar putovanje u London nije predstavljalo putni trošak.

(B92)