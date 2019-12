Federer: Ne moram da odem u penziju na savšen način

Osmostruki šampion Vimbldona Rodžer Federer izjavio je da ne mora da uradi nešto veoma bitno prije nego što ode u igračku penziju.

Švajcarac koji je godinu završio na trećem mjestu, nedavno je najavio da za ovu sezonu ima ozbiljne ciljeve, prije svega jer će igrati na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Federer kaže da griješe svi oni koji misle da će se on povući pošto bude uradio "nešto veliko".

"Mislim da kraj ne mora da bude savršen, da moram da osvojim nešto veliko i onda da kažem, u redu, učinio sam to i sada odlazim. To se može ostvariti na različite načine, sve dok uživate u tome i dok vam je to važno", kaže Federer.

On je podsjetio na to kako su se neki raniji šampioni povlačili sa terena.

"Ne vjerujem da se ljudi sjećaju kakvi su bili posljednji mečevi Džona Mekinroa ili Stefana Edberga. Niko se ne sjeća. Pamte da su oni osvojili Vimbldon, ovu ili onu titulu, da su bili prvi na svijetu. Ne mislim da ja kraj, sam po sebi, tako bitan", zaključio je Federer.

(B92)