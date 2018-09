Federer: Nisam mogao da dišem, a igrao sam i na 50 stepeni

Rodžer Federer fokusirao se na teške uslove za igru poslije neočekivanog poraza u osmini finala US opena.

Svi su očekivali 47. klasik između Švajcarca i Novaka Đokovića, ali ga je spriječio Australijanac Džon Milman.

Federer je dobro počeo i dobio prvi set 6:3, ali je napravio čak 77 neiznuđenih grešaka i trasirao rivalu put ka pobjedi.

"Bilo je mnogo vruće, jedna od onih večeri kada osjećam kao da ne mogu da dišem. Vazduh nije uopšte cirkulisao i iz nekog razloga mučio sam se sa uslovima. Jedan od rijetkih puta da mi se to dogodilo, bilo mi je neprijatno, sve više i više sam se zojio, kako je meč tekao gubio sam energiju. Džon je uspio da se bolje nosi s tim. Možda jer dolazi iz jednog od mjesta sa najvećom vlažnošću na zemlji Brizbejna. Znao sam da me čeka težak meč, a kada tako razmišljaš i promašuješ prilike, a imao sam ih... Razočaran sam, ali i srećan što se meč završio", rekao je Federer nakon meča.

Rodžer se mučio sa uslovima za igru iako su on i Milman nastupili u večernjem terminu od 21:30 po lokalnom vremenu.

"Kada se tako osjećaš sve je isključeno. Trenirao sam u težim uslovima, igrao usred dana na 50 stepeni, ali postoje dani kada tvoje tijelo jednostavno ne može da se izbori s tim. Mislim da zbog krova vazduh nije mogao da cirkuliše. To je potpuno drugačiji US Open, na sve to uslovi za igru su sporiji ove godine, a onda imaš znojem natopljen šorts, sve je natopljeno, i lopte pa je sve sporije dok pokušavaš da napraviš viner", pojašnjava on.

Imao je Švajcarac meč praktično u rukama jer je servirao na 1-0 i 5:4 u drugom setu.

"Volio bih da sam vodio 2-0 u setovima, onda bi meč možda bio drugačiji, našao bih način jer sam imao prilika da završim. Ali bilo je teško i Džon je odigrao sjajan meč u teškim uslovima", rekao je Federer.