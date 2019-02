Federer: Novak mi za petama

Osvajač 20 Grend slem titula, Švajcarac Rodžer Federer ove nedjelje pokušaće da osvoji jubilarni 100. trofeji u karijeri.

On je drugi nosilac na turniru u Dubaiju i na teren će već tokom dana protiv Nijemca Filipa Kolšrajbera.

Švajcarac je u ekskluzivnom interrvjuu za "Sportski žurnal" pričao o rivalitetu sa Novakom Đokovićem, koji će na terenu biti od 7. marta na Mastersu u Indijan Velsu.

Federera su pitali da li smatra sa mu je rekord od 20 Grend slem trofeja ugrožen, prije svih od strane Đokovića i Nadala, koji imaju 15, odnosno 17 najvažnijih titula.

"Da, i to već dugo vremena. Nije to ništa novo, samo se sada više priča o tome. Što su podloge sličnije, lakše je nagomilati najveće pehare. Baš kao što sam i ja uspio. Mislim da je i to bio razlog zašto sam pretekao Samprasa, jer su sada manje razlike između podloga nego u njegovo vrijeme", kaže Federer.

Švajcarac je priznao i da nije očekivao da Novak osvoji tri Grend slem pehara zaredom.

"Nisam očekivao osvajanje tri Gren slema u seriji, ali od nekoga kakav je Novak, uvijek se mogu očekivati velike stvari kada se osjeća sto odsto spremnim. Prije godinu dana nije bio sto odsto, tek se bio operisao. Ni u Indijan Velsu ni u Majamiju nije to bio onaj Novak na kakvog smo navikli. Ali mislim da je bilo samo pitanje vremena kada će ponovo zaigrati u najboljoj formi. U tom trenutku je iskočilo pitanje da li je on opet dovoljno dobar da osvaja najveće titule. Očigledno je da jeste. Mislim da je osvajanje Vimbldona bilo veliki trijumf, naročito mu je pobjeda protiv Nadala u polufinalu vratila vjerovanje da je ponovo kao u najboljim danima. Od tada se ne zaustavlja. Bio je superioran na svim gren slemovima", priznao je Švajcarac.

Srpskom teniseru se ukazala prilika da u Parizu na Rolan Garosu stigne do četvrtog najvećeg pehara u nizu, čime bi ponovio uspjeh iz 2015. i 2016. kada je od Vimbldona do Pariza bio vlasnik četiri najveća trofeja. Federer smatra da je to veliki podvig.

"U istoj ravni je sa najvećim podvizima u istoriji. Iako nije tajna da je sada to možda malo lakše postići nego ranije, što naravno ne umanjuje njegov uspjeh. To isto važi i za mene i Rafu ili svakoga ko je blizu. Ali podloge su sada mnogo sličnije nego ranije, kada ste imali ekstremno brzu travu i ekstremno sporu šljaku. Razlika je bila toliko ekstremna da je bilo veoma teško uraditi ono što je Borg uspijevao, da osvaja Rolan Garos i Vimbldon u istoj godini", kaže Rodžer.

On ima veliku priliku da osvoji jubilarni pehar baš u Dubaiju.

"Još od Bazela kada sam osvojio 99. pehar, svi me pitaju isto, na svakom turniru na koji dođem. Naravno, da u Dubaiju, gdje sam u karijeri doživio toliko uspjeha, vjerujem da mogu da postignem ovu brojku. S druge strane, žrijeb je težak, ja nisam igrao nekoliko nedjelja i moram da se resetujem. da budem spreman za prvi meč. Ipak, nadam se da će sve ovde kliknuti kako treba. Neće biti lako, ali volio bih da na kraju nedjelje ponovo pričamo na istu temu", zaključio je Federer.

(b92)