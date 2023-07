Federer: Novakove 23 titule su velika stvar, sve što doda na to je istorija

Bivši teniser i višestruki grend slem šampion Rodžer Federer izjavio je da su 23 titule koje je osvojio Đoković velika stvar i da će novi trofeji koje osvoji biti ispisivanje istorije.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u treće kolo Vimbldona, pošto je eliminisao Amerikanca Tompsona rezultatom 3:0 (6:3, 7:6(7:4), 7:5).

"On je veliki, veliki favorit. Mislim da je to sjajno za njega. Ja sam imao svoje trenutke. Ta osma titula ovdje ili ona kada sam po peti put uzastopno pobijedio, to su bili moji momenti. Ako neko to izjednači ili prestigne, to će biti njihova stvar, njihov trenutak. Sada je sve oko medija i igrača. Tako da se nadam da će on to uraditi, jer sve što doda, on ustvari dodaje teniskoj istoriji, ide iznad svih. Ide u globalan sport, kao kada je osvojio 23. titulu u Parizu. To je nevjerovatna stvar. Velika je vijest i dobro je za igru. Mislim da je veliki favorit i bio bih iznenađen da ne osvoji ponovo Vimbldon", istakao je Federer, prenosi Sportklub.

Velike trojke više nema, ali Federer ne brine za budućnost tenisa.

"Mislim da će Alkaras postići nevjerovatne stvari u budućnosti, to znači da će osvojiti mnogo grend slemova. Biće mi posebno zanimljivo da vidim kako će igrati na Vimbldonu, tih prvih par mečeva. Klizavo je, igra se mekše, morate da imate taj dodatni korak. Počnete da gubite povjerenje u kretanje. Odmah potom ne igrate dobro i sve postaje nezgodno. Ipak, mislim da ima sva oruđa, ima drugačije načine da pobedi, a to upravo igrača čini šampionim", zaključio je Federer.