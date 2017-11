Federer: Od Novaka očekujem izuzetne stvari

Rodžer Federer očekuje velike stvari od Novaka Đokovića, Endija Marija i Stana Vavrinke kada se vrate na teren na početku naredne sezone.

Švajcarac je drugi dio sezone 2016. godine propustio kako bi se oporavio od povreda koljena i leđa, da bi se na teren vratio tako što je prvo osvojio Australijan open, a potom i Vimbldon.

I Rafael Nadal je, takođe, 2016. godine imao velike probleme sa povredama, a ove se fenomenalno vratio osvojivši Rolan Garos i Otvoreno prvenstvo SAD, između ostalih trofeja.



Federerova nevjerovatna godina okončana je porazom u polufinalu Završnog mastersa u Londonu od Belgijanca Davida Gofana. Ipak, on se već sada raduje narednoj sezoni i osvrnuo se na povratak na teren Đokovića, Vavrinke i Marija.



"To je spor proces. Uzmete malo slobodnog vremena, vratite se i ponovo ste dobri. Ali, to ne ide baš tako. Povratak na teren je veliki izazov za tijelo, morate biti izuzetno strpljivi. Nije to tako lako", rekao je Federer i nastavio:



"Ali, od momaka koji su bili visoko na ATP listi i koji su osvajali Grend slem turnire, očekujem izuzetne stvari. Ne bih se iznenadio da i za njih ispadne sve dobro kao za mene i Rafu", dodao je Švajcarac, koji je današnjim porazom od Gofana propustio šansu da se bori za svoj sedmi, rekordni trofej na poslednjem turniru u sezoni.



"Da, igrao je bolje. To je bio dobar plan. Toliko je jednostavno", zaključio je Rodžer uz osmijeh.(B92)