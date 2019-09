Federer: Plakao sam poslije poraza od Đokovića na Vimbldonu

Rodžer Federer otkrio je, u intervjuu koji je dao za Gazetu delo Sport, da je poslednji put u životu zaplakao posle poraza od Novaka Đokovića u finalu Vimbldona.

Švajcarac je u brojnim statističkim parametrima bio bolji rival od Đokovića tog dana, imao je i dvije meč lopte na svom servisu, ali je na kraju najbolji teniser sveta slavio u petom setu.

“Posljednji put kada sam plakao? Prije dva mjeseca na Vimbldonu. Na terenu i na dodjeli pehara sam suzdržavao suze. Onda sam došao u svlačionicu i na prvi komentar ‘nisi imao sreće, bio si tako blizu..." sam se slomio i pustio koju suzu”, priznao je Federer u razgovoru koji je vodila poznata skijašica Mikaela Šifrin.

Federera često pitaju kada će da prestane da igra profesionalan tenis.

“I prije deset godina su me to pitali, tada je to bilo čudnije. Pitali su me o penziji već kada sam osvojio Rolan Garos (2009). I rekao sam: ‘Imam samo 28!‘ Mislio sam da ću igrati barem do 32-33 godine, poslije je sve išlo svojim tokom. Sada kao da me pitaju to na svakoj konferenciji, ali ni ja ne znam kada ću se povući”, kaže Švajcarac.