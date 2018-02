Federer: Pojedem tanjir paste prije svakog meča

Švajcarski teniser Rodžer Federer pričao je za italijanski Veniti fer o nekim svojim navikama i otkrio šta bi želio da radi poslije karijere.

Federer se poslije pobede na turniru u Roterdamu vratio na prvo mjesto ATP liste ispred Rafaela Nadala i ponovio je da voli sport kojim se bavi i tu leži njegova motivacija.

Međutim, kada je riječ o sitnijim rutinama, Federer kaže da ima jednu gurmansku naviku koje se već dugo ne odriče.

"Volim italijanske, japanske i indijske restorane dok zimi volim fondi (otopljeni sir) i raclet (jedno od najpoznatijih švajcarskih jela). Dva sata prije svakog meča pojedem tanjir testenine sa laganim sosom i ne radim to jer sam sada dio kampanje za paste. Radim to već 20 godina", rekao je Federer i dodao da je ta rutina razlog što promoviše tijesteninu.



Švajcarac ima 36 godina, ali se kraj njegove karijere ne nazire ako gledamo samo kvalitet njegovih igara. Ipak, kada se oprosti od profesionalnog tenisa, Federer će ostati u njemu.



"Ne želim samo da me pamte kao najboljeg ili jednog od najboljih tenisera i zbog mojih pobjeda. Nadam se da će ljudi o meni u budućnosti misliti kao o ambasadoru tenisa, moje zemlje i porodice van terena. Želim da radim na razvijanju sportskog duha i na mjestima gdje tenis nije razvijen", rekao je Federer.



On je u istom razgovoru rekao i da bi sa Bjernom Borgom igrao da može da uđe u vremensku mašinu i poručio da igrači treba da sagledaju pozadinu svakog poraza kada do njega dođe.(B92)