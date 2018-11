Federer: Porazi ne bole kao prije

Rodžer Federer zadovoljan je 2018. iako je očekivao više od drugog dijela sezone.

Švajcarac je u protekloj sezoni osvojio četiri titule, uključujući Australijen open, pobijedio na 48 mečeva i izgubi deset, te godinu završio na trećem mjestu na ATP listi.

"Pit Sampras je jednom rekao: Ako osvojiš Grend slem, to je dobra sezona. Moj početak je bio sjajan, igrao sam odlično u Australiji. Zbog toga jedva čekam da se vratim tamo. Drugi dio sezone je mogao da bude bolji. Izgubio sam nekoliko mečeva koji su mogli da preokrenu situaciju da sam ih dobio. U Parizu i na Vimbldonu. Imam uvijek velika očekivanja od sebe pa sam zbog toga malo razočaran. Ali generalno, zadovoljan sam sezonom", rekao je Federer za "Tages Ancajger".

Na pad forme u drugom delu sezone uticala je i blaga povreda.

"Ne želim uvijek da pričam o ruci, ne želim da to bude izgovor, ali imao sam problema, to mi je svakako pokvarilo ritam. To može da te omete u ključnim trenucima. Možda sam zbog toga izgubio od Andersona na Vimbldonu. Dugo imam problema s tim, osjetio sam i ovdje u Londonu, iako je sve bolje i bolje. Nadam se da će skroz da prođe tokom pauze".

Federer već godinama vrši selekciju turnira na kojima nastupa, ali ne samo zbog fizičkog oporavka, jer ima 37 godina, već i sa psihičke strane.

"Vrlo je važnoa da moj život bude ispunjen iz svakog ugla – tu su moja žena, porodica, tim, treneri. Želim da provodim dosta vremena sa porodicom, ali i da igram tenis. S druge strane, treneri traže dosta toga od mene. Nemam problem da treniram, bez obzira da li ću da igram ili ne. Ali je nekad bolje igrati više. U Šangaju me mnogo bolio mišić, ovde u Londonu sam fizički bio najspremniji. To znači da moram da igram dovoljno da ostanem u ritmu".

Bliži se kraj njegove karijere, nije pretjerano emotivno doživio ovogodišnji nastup na Završnom mastersu u Londonu.

"Nikad ne znaš da li ti je sljedeće ATP finale posljednje, nema specijalne pozivnice za ovaj turnir, ali se godinama postepeno distanciraš. Porazi ne bole kao prije. Uz porodicu ih brzo prebolim", zaključio je Federer.