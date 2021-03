Federer: Suparništvo s Novakom izvlači najbolje iz obojice

DOHA - Nekadašnji prvi teniser svijeta Rodžer Federer izjavio je da uživa u takmičenju sa aktuelnim brojem jedan Novakom Ðokovićem i da smatra da to suparništvo izvlači najbolje iz njih dvojice, javlja Rojters.

Uoči turnira u Dohi, gdje će, poslije pauze zbog dvije operacije koljena, igrati prvi put od Australijan opena prošle godine, kada je u polufinalu izgubio upravo od Ðokovića, on je rekao da se protiv najboljih igrača mora prikazati najbolja igra, inače neće biti dovoljno za pobjedu.

"To posebno važi kada igraš protivm nekog kao što je Novak, koji može da uđe u način igre kada ne griješi. On može da se brani veoma dobro i da bude agresivan, njegova igra je veoma dobro izbalansirana. Zato je on jedan od najboljih igrača u istoriji tenisa", rekao je Švajcarac u subotu tokom video sastanka preko Instragrama sa organizatorima turnira u Kataru.

"Biće zadovoljstvo igrati protiv njega, jer je on jedan od igrača koji me čine boljim igračem. Super je igrati s njim", rekao je Federer, koji će u avgustu napuniti 40 godina.

Ðoković je nedavno izjavio da mu je trenutni cilj da bude najduže prvi na ATP listi i da osvoji što više grend slemova.

On je će od sutra biti 311 nedelju na prvom mjestu, čime će prestići Federerov rekord od 310 nedelja.

Srpski teniser ima 18 trofeja na grend slemovima, a ispred njega su Federer i Rafael Nadal sa po 20.

Rojters podsjeća da će sutra na vrhu ATP liste doći i do još jedne značajne promene, jer će na njenom 2. mestu Danil Medvedev zamijeniti Nadala, što će biti prvi put od 2005. i Lejtona Hjuita, da među prvom dvojicom nije neko iz nekadašnje velike četvorke - Ðoković, Feder, Nadal i Endi Mari.