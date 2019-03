Federer: Volim da igram sa tinejdžerima

Švajcarac Rodžer Federer istakao je da se raduje duelu sa mladim kanadskim teniserom Denisom Šapovalovim u polufinalu mastersa u Majamiju.

Trenutno peti teniser svijeta je u četvrtfinalu savladao Kevina Andersona sa ubjedljivih 6:0, 6:4.

Federer će 65. put u karijeri igrati u polufinalu nego mastersa, sedmi u Majamiju. Rival će mu biti mladi Denis Šapovalov.

U drugom polufinalu susrešće se iskusni Džon Izner i takođe tinejdžer Feliks Ože Alijasim.

„Čini mi se da to nije ništa drugačije nego kada sam igrao sa Rafom kad je on bio vrlo mlad, ili sa bilo kim drugim. Neobično je kada igrate sa tako mladim momcima jer oni još ne znaju sve udarce, ali i ne moraju, jer su slobodni da igraju kako žele. To je ono što ih čini opasnima“, upozorio je Švajacarac.

„Uvijek sam volio da igram sa tinejdžerima. Uzbudljivo je. U ovom slučaju nije riječ samo o mladim momcima, već o vrlo kvalitetnim igračima.“

Federer se prisjetio da je prije nekoliko godina trenirao sa Šapovalovim u Torontu.

„Udarao je snažno. Bio sam zauđen, pitao sam se koliko ima godina. Isto je i sa servisom. Činilo mi se da mu je mjesto na terenu.“

Švajcarac je tri puta u karijeri osvajao titulu u Majamiju.