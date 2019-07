Federer: Zaboravio sam s kim je Novak igrao

Osmostruki šampion Vimbldona, Rodžer Federer bez većih problema je prošao do četvrtfinala Vimbldona.

Švajcarac je izgubio svega pet gemova u susretu sa Italijanom Mateom Beretinijem, 6:1, 6:2, 6:2, bila je to sigurna vožnja protiv igrača kojem je Rodžer bio idol tokom dečačkih dana.

Federer je priznao kako je na turnir ušao pomalo "zamrznuto", a na pitanje novinara da li se "odmrznuo" dovoljno, nasmijao se:

"O da, igrao sam savim dobro. Bitno je da su te 'zamrznute' noge počele da funkcionišu još u prvom kolu. Sad smo već u drugoj nedelji turnira. I igre su, prirodno, sve bolje", kaže Švajcarac.

Na pitanje o tome kakvo je njegovo mišljenje o stanju tenisa kada su on Rafa i Novak zabilježili glatke pobjede u osmini finala, rekao je jako bitno njihovo iskustvo.

"Uvijek morate da vidite kakvi su mečevi, slučajnost je da se dogodilo da ispadne sve baš ovako. Takoše, mislim i da su oni najbolji sada u punom pogonu, znaju tačno šta da očekuju od terena i uslova. To nam pomaže da igramo bolje. Iskustvo pomaže. Nismo potrošili mnogo energije. Nije baš kao da smo u drugu nedjelju došli praznih rezervoara. Sve te sitnice nam pomažu, ne znam šta drugo. Zaboravio sam i sa kim je Novak igrao", nasmijao se Rodžer.

Kada su ga podsjetili da je to Igro Amber, nastavio je:

"U redu, novi momak na sceni. Žoao Souza na travi, znalo se da će mu trebati nešto posebno da pobijedi Rafu, posebno poslije meča sa Evansom. Beretiniju je ovo bilo prvi put da dođe ovako duboko. Bili smo favoriti u ovim mečevima. Možda je pogrešno gledati sad na cjelokupnu situaciju".

Rekao je i da očekuje težak meč sa Keijem Nišikorijem, te da mu se dopada kako igra Japanac, a stigao je i da se našali sa jednim novinarom, koji je priznao da je napisao kako ne vjeruje da Beretini može da pobijedi, ali da rezultat neće biti 6:1, 6:2, 6:2. A ispalo je da je bilo baš tako!

"Šta je pitanje, treba li da promijenite posao ili ne? Razmislite!", nasmijao se Rodžer.

Kasnije je poslije priče o igri Beretinija rekao novinaru koji ga je pitao da li poslije svega treba da zaista ostavi novinarstvo i ovo:

"Nemojte još. Dajte sebi još nekoliko dana, onda ćemo opet pričati o tome!".

Beretinijev trener je poslije meča prišao Rodžeru i čestitao mu. Federer je objasnio šta je bilo u pitanju.

"Pitao sam ga, zašto? On mi je rekao, bilo je ovo dobro za njega, trebala mu je lekcija. Vi novinari ste ponekad oštri, ali razumijem sve. Dopadaju mi se Italijani. Biće važno da ne bude previše razočaran, jer je dobro igrao do sada. Trebalo bi da gleda unaprijed. I ja sam imao teške poraze. Sjećam se US Opena sa Agasijem, mislim da je bilo 6:1, 6:2, 6:4. Mislio sam, da ga pozovem na piće. Ne! Razbijen si, ideš u stan, ne znaš šta te je snašlo. I onda shvatiš, treba samo da radiš napornije. Prosto je. Možda druga taktika, drugačiji pristup".

"Drugi put sam igrao sa Maksom Mirnjim, čekao sam deset sati na početak, cijeli dan je padala kiša. Poslali su me na teren u 23 časa. Izgubio sam u tri seta, otišao u Mekdonalds u dva sata ujutro i pitao se, šta mi se desilo? Neki porazi su neobjašnjivi. Važno je da kad izgubite ubjedljivo i kad ste imali visoka očekivanja, kada ste razočarani, tad treba napraviti bitan iskorak. U redu je taj korak unazad, ali onda morate napraviti dva unaprijed, Nadam se da je to naučio danas", zaključio je Federer.

(B92)