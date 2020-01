Federer bi mogao uskoro postati milijarder: Kako zarađuje i troši pare?

Rodžer Federer, nekadašnji svjetski teniser broj jedan svakako spada među najuspješnije tenisere svih vremena, a uskoro bi mogao postati prvi teniser milijarder.

Osvojio je Vimbldon osam puta od 2003. godine, a ukupno 20 Gren Slemova, što je najviše u istoriji ovog sporta. Federer ne samo da i u 38. godini igra sjajan tenis, već i dalje osvaja trofeje zahvaljujući čemu dobija i unosne sponzorske ponude, piše "Insider".

"Forbes" ga je proglasio najplaćenijim teniserom na svijetu u 2018. godini, nakon što je zaradio 77,2 miliona dolara, što od nagrada sa takmičenja, što od sponzorskih ugovora. Ta svota će vjerovatno samo rasti, budući da je švajcarska zvijezda potpisala ugovor o sponzorstvu vrijedan 300 miliona dolara s japanskom markom odjeće "Uniqlo" u julu 2018. godine.

Veća zarada od sponzora nego od turnira

Federer je u 2019. godini osvojio turnire u Dubaiju, Majamiju, a u Indijan Velsu je stigao do finala. Sada se nalazi na trećem mjestu ATP listi. Međutim, njemu rang lista više nije važna, kao što je i sam izjavio tokom 2019. godine. Umjesto toga, on se fokusira na svoje zdravlje, kao i na osvajanje najvećih turnira – što znači da one manje ponekad mora preskočiti.

Većina novca od 93,4 miliona dolara, koliko je Federer zaradio u 2019. godini, potiče iz sponzorskih ugovora. Osvojio je 3 miliona kao dio nagrada na teniskim takmičenjima, čime je ukupna svota od svih nagrada koje je osvojio u karijeri došla do 123 miliona dolara.

Prvi uspjesi i ugovori

Rođen je 8. avgusta 1981. u Bazelu, a u osmoj godini počeo je igrati tenis. S 14 godina Federer je postao državni juniorski prvak u Švajcarskoj. S vršnjacima u svijetu počeo se takmičiti 1996. godine, a dvije godine kasnije osvojio je Vimbldon za juniore.

Federerov prvi veliki uspjeh je osvajanje Vimbldona 2003. godine, kada je u finalu savladao drugog nositelja Marka Filipusisa. Imao je tada samo 21 godinu, a za pobjedu je primio 714.000 dolara. Godinu dana kasnije, potpisao je sponzorski ugovor s proizvođačem satova Maurice Lacroix.

Kasnije, Rolex je potpisao ugovor s Federerom vrijedan 15 miliona dolara. Federer je jedan od Rolexovih najpoznatijih ambasadora i nećete ga vidjeti kako podiže trofej bez luksuznog sata na zglobu ruke.

Desetogodišnji sponzorski ugovori

Ugovor s firmom Gillette potpisao je 2007. i tada se pojavio u mnogobrojnim reklamama i videospotovima ove kompanije. Godinu dana kasnije, Federer je potpisao 10-godišnji sponzorski ugovor s Nikeom vrijedan gotovo 120 miliona dolara.

Ovo partnerstvo okončano je u martu 2018. godine, a ubrzo je na naslovne strane dospjela vijest da je potpisao 10-godišnji ugovor s japanskom firmom Uniqlo, vrijedan 300 miliona dolara. U reklami za Uniqlo, Federer se okušao u sviranju klavira, kada je rekao da bi volio više vježbati kako bi mogao iznenaditi suprugu.

Poslije Nikea, ovo nije bio prvi Federerov ugovor na 10 godina. Tokom 2009. je potpisao ugovor s bankom Credit Suisse. Nije poznata tačna vrijednost ugovora, ali smatra se da vrijedi oko 20 miliona dolara.

Ko ne troši, kao da i nema novac

Federer je poznat i po svom humanitarnom radu. On je 2003. godine osnovao fondaciju Rodžer Federer, koja je od tada prikupila 40 miliona dolara, a Federer je ispunio svoj cilj da do kraja 2018. godine školuje milion djece u Africi, prenosi "Klix.ba".

Švajcarac troši mnogo novca na svoju sportsku opremu. Njegove rekete napravila je firma P1, koja takođe izrađuje rekete za Novaka Đokovića i Endija Mareja.

Federer je 2014. godine završio izgradnju velike rezidencije na Ciriškom jezeru, vrijedne 8,1 milion dolara. Osim ostalih nekretnina, on takođe ima i penthaus u Dubaiju, gdje najčešće trenira tokom godine.

Takođe je i brend ambasador Mercedes-Benza i ima veliku kolekciju automobila. U ovo partnerstvo Federer je ušao 2008. godine, a obnovio ga je 2018. Procjenjuje se da godišnje zarađuje 5 miliona dolara.

Danas, u 38. godini, Federer počinje razmišljati i o kraju karijere. Za jedne švajcarske novine 2018. je izjavio da je kupio stari autobus iz 60-tih godina i da ga planira voziti po Evropi kada bude imao slobodnog vremena.

Od 2009. godine u braku je s nekadašnjom teniserkom Mirkom Vavrinec. Prvi put su se poljubili na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, a devet godina kasnije su se i vjenčali u Bazelu. Imaju dva para blizanaca - dvije desetogodišnje kćerke i dva petogodišnja sina.