Federer bolji od Đokovića u drugom setu (Uživo)

Novak Đoković igra protiv Rodžera Federera u finalu Vimbldona.Ovo je 48. međusobni susret dvojice teniskih velikana, a Srbin vodi u ukupnom skoru 25-22.Osim toga, Đoković je slavio i u posljednja tri susreta, uključujući Australijan open 2016, te Masterse u Sinsinatiju i Parizu prošle godine.

Drugi set za Federera

16.34 - Velika pobjeda u drugom setu. 1-6

Federer as servisom do velike prednosti

16.32 - Nesalomiv je Švajcarac. As servisom stiže do velike prednosti od 1-5. Đoković servira za ostanak u drugom setu.

Đoković napokon uzima gem

16.27- Đoković se napokon vraća u igru. Uspio je da uzme gem, trenutno 1-4.

Rodžer i dalje u naletu!

16.24 - Đoković ponavlja grešku za greškom, što Federer koristi i stvara ogromnu prednost u drugom setu 0-4.

Đoković bez ideja, Federer siguran za 0-3

15.20 - Nešto slabija igra Novaka u nastavku drugog seta, te odlična igra na drugoj strani Federera koji vodi sa 0-3.

Well, that escalated quickly! @rogerfederer storms out to a 3-0 lead in the second set. | #Wimbledon pic.twitter.com/fIVElsYMZG — ATP Tour (@ATP_Tour) July 14, 2019

Potvrda Brejka

16.18 - Švajcarac dolazi do potvrde brejka. Dobro je pogađao prve servise, Novak solidno riternirao, ali nije bilo greške servera. Dobri forhendi za 0:2.

Brejk Federera!

16.14 - Novak je odigrao najgori gem do sada. Na 15:30 je proklizao i umalo se povrijedio, a kod brejk lopte poslao forhend daleko u aut – 0:1.

Đoković osvaja I set!

16.05 - Uprkos slabijoj igri od uobičajene, Đoković preokretom u taj-brejku osvaja prvi set poslije sat vremena borbe!

7-6 u taj brejku za Đokovića.

Dva asa za izjednačenje na 6-6

15.59 - Đoković siguran i sa dva asa dovodi prvi set u taj brejk.

I uz dvostruku servis grešku Federer dobija gem

15.56 - Federer pravi prvu dvostruku servis grešku, ali agresivnom igrom kontroliše ritam protiv defanzivnog Đokovića, koji servira za taj-brejk

Đoković vraća na 5-5

15.52 - Još Đoković nije dostigao optimalni nivo igre dostojan finala, ali i pored toga prati u stopu Federera 5-5

Peti as servis Federera

15.24 - Federer i dalje perfektno servirai as servisom dolazi do predsnosi 4-5.

Đoković izjednačava

15.42- Iako loše servira, Đoković osvaja i naredni gem. S druge strane, Federer svoju igru bazira na perfektnom servisu. 4-4

Bez izgubljenog poena Federer do prednosti

15.38 - Federer bez izgubljenog poena dolazi do prednosti.3-4

Prvi as Đokovića!

15.35 - Đoković prvavi prvi as na meču i izjednačava na 3-3.

Svako uzima gem na svoj servis!

15.31 - Švajcarac peti gem u vrlo kratkom periodu rješava u svoju korist i trenutno vodi 2-3.

Đoković ipak siguran na svoj servis

15.28 - Četvrti gem je bio prava borbai razmjena udaracana obe strane.Đoković ipak na svoj servis osvaja gem i izjednačava na 2-2.

Sjajan servis Federera

15.18 - Velika borba i nekoliko sjajnih udarac iskoristio je Federer na kraju i poveo sa 1-2.

Đoković siguran

15.15 - Dobar odgovor Đokovića. Bez izgubljenog poena izjednačava na 1-1

It all comes down to this... Join us LIVE for men's singles final day at #Wimbledon as the latest chapter of history is written https://t.co/g46FmiZOtN — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

Dva asa u prvom gemu!

15.12 - Federe je prvi servirao, pogodio dva asa i rutinski poveo – 0:1

15.10 - Na tribinama su tradicionalno i Kejt Midlton i Princ Čarls!

Posljednji duel na travi imali su 2016, upravo u finalu Vimbldona kada je Novak pobjedio sa 7:6, (1), 6:7 (10), 6:4, 6:3.

Nema sumnje da nas očekuje još jedan teniski spektakl, dvojice pretendenata na zvanje najvećeg tenisera svih vremena, igrača koji su zajedno osvojili 176 trofeja od čega 35 su grend slemovi, te ostvarili više od 2.000 pobjeda na Turu i zaradili zajedno više od 250.000.000 dolara na turnirima.

Đoković se bori za svoj peti Vimbldon, a Federer se nada devetoj kruni na terenima "Ol Ingland klaba".