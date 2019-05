Federer brani Kirjosa: Zašto ga suspendovati, povrijedio je stolicu?

Švajcarski teniser Rodžer Federer prvo je pobijedio Žoao Sousu, a zatim preokrenuo protiv Borne Ćorića i spasio dvije meč lopte na putu do četvrtfinala u Rimu.

"Dobio sam dosta takvih mečeva, ali sam ih dosta i izgubio. Lakše je igrati kada si nedavno iskusio nešto slično, problem je kada se događa rjeđe. Nezgodno je jer se ulaže toliko energije i fokusa u svaki poen, ne želiš da pogriješiš, a sve se brzo odvija. Na kraju je to kao izvođenje penala. Imao sam i malo sreće. Borna je vodio... Uživao sam, bila je izvanredna atmosfera", rekao je Federer nakon meča.

Švajcarac se osvrnuo i na diskvalifikaciju Nika Kirjosa, zbog koje će ostati bez bodova i novčane nagrade s turnira.

"Smatram kako ne treba biti suspendovan. Šta je uradio, povrijedio je stolicu? Odšetao s terena? To nije dovoljno prema mom mišljenju... Ne znam da li je i dalje na uslovnoj nakon onoga što se desilo u Šangaju. Ukoliko jeste, onda se možda može istražiti. Ako ne, onda mislim da ga ne treba suspendovati. Nula bodova, kazna, sve je to dovoljno, a on zna da je pogriješio", poručio je Federer.

Inače, Rodžer se danas najranije od 16:00 sati u četvrtfinalu sastaje sa Stefanosom Cicipasom.

(klix.ba)