"Federer će igrati još barem pet godina"

Novak Đoković i Rodžer Federer službeno su potvrdili kako neće igrati sljedeće sedmice na Masters turniru u kanadskom Montrealu.

Uprkos otkazu dvije velike zvijezde svjetskog tenisa, direktor turnira Karl Hale nije zabrinut. Naprotiv, uvjeren je da će Rodžer Federer igrati još barem pet godina pa će biti puno prilika za Federerov povratak u Kanadu. Švajcarac će napuniti 38 godina 8. avgusta.

"Rodžer voli igrati ovdje. Nije mu ostalo još puno godina takmičenja, ali mislim da će se vratiti ovdje. Kako igra trenutno, mislim da će moći igrati još barem pet sezona! Nikad se doduše ne zna. Kada bude osjetio da više ne može da osvaja Grend slamove, prestaće igrati. Ove sezone je imao meč lopte za osvajanje Vimbldona, igraće tamo i sljedeće godine", rekao je Hale.

Federer je posljednji put u Montrealu igrao 2017. godine, a u Torontu još 2014. Rogers cup iz sezone u sezonu mijenja lokacije, jednu godinu teniseri igraju u Montrealu, teniserke u Torontu, a onda godinu nakon dođe do promjene.

Tennis: Roger Federer can play even for 5 more years, says Rogers Cup chief: Roger Federer last played in Toronto in 2014, as he withdrew both in 2016 and 2018. The Tournament Director Karl Hale is confident Federer will play the… https://t.co/PS2dM9k65B #Tennis #Portal4Sport pic.twitter.com/hKhOEsqOCv