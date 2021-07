Federer čestitao Ðokoviću: Posebna era šampiona

BAZEL - Švajcarski teniser Rodžer Federer čestitao je velikom rivalu Novaku Ðokoviću osvajanje Vimbldona i ukupno 20. Gren slema.

Ðoković se na vječnoj listi izjednačio sa Federerom i Rafaelom Nadalom.

"Novače, čestitam ti na tvom 20. Gren slemu. Ponosan sam što imam priliku da igram u posebnoj eri teniskih šampiona. Sjajan nastup!", napisao je Federer na Twitteru.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done!