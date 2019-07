Federer drugi finalista Vimbldona

Švajcarac Rodžer Federer drugi je finalista Vimbldona nakon što je pobijedio Španca Rafaela Nadala rezultatom 3:1.

U teniskom klasiku i 40. međusobnom duelu dva tenisera, prvom na Vimbldonu poslije 2008. godine i epskog finala, Švajcarac je slavio poslije tri sata i pet minuta igre.

Federer je tako izborio 12 finale u Londonu, gdje će imati priliku da osvoji deveti trofej.

Rival u borbi za trofej biće mu najbolji teniser svijeta i branilac titule Novak Ðoković, koji je u prvom polufinalu pobijedio Španca Roberta Bautistu Aguta.

Biće to 48. međusobni susret Đokovića i Federera, četvrti u Vimbldonu. U ukupnom omjeru Đoković je nešto uspješniji s 25 pobjeda, a na vimbldonskoj travi rezultat je 2:1 za srpskog tenisera. 2012. godine Federer je upisao jedinu pobjedu, i to u polufinalu, a Đoković mu je uzvratio 2014. i 2015. svladavši ga u dva uzastopna finala u All England Clubu.

Finale trećeg grem slema u sezoni igra se u nedjelju od 15 sati.